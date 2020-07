Cruzeiro: confira os cenários na última rodada do Mineiro para time celeste avançar às semifinais

Time celeste precisa vencer de qualquer maneira a Caldense, em Poços de Caldas

A goleada da Caldense por 4 a 0 sobre o Tupynambás, resultado que rebaixou matematicamente a equipe de Juiz de Fora para o Módulo II do Campeonato Mineiro, dificultou a missão do Cruzeiro na briga por uma vaga nas semifinais do Estadual. Agora, a Raposa terá um confronto direto contra a Veterana, em Poços de Caldas, na última rodada, marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30, para definir quem avançará entre os quatro melhores.

Vale lembrar que duas das quatro vagas já estão garantidas: Tombense, líder com 23, e América, segundo colocado com 22, chegam à última rodada classificados. Agora, restam na briga pela terceira e quarta posições: Caldense (20 pontos), Atlético (19) e Cruzeiro (17).

Vamos conferir os cenários para que o Cruzeiro se classifique.

Vitória sobre Caldense por três gols de diferença

Na quinta posição, com 17 pontos, três atrás da Caldense, terceira colocada, o Cruzeiro será obrigado a vencer a equipe de Poços de Caldas, no estádio Ronaldo Junqueira.

Mas não poderá ser uma vitória simples. Para tomar a vaga da Veterana, a Raposa precisará ganhar por três gols de diferença, no mínimo, para tirar a desvantagem no saldo de gols, que atualmente é favorável ao adversário: 10 contra 5. Com o triunfo pelo placar que necessita, o time celeste passaria a ter um saldo de 8 contra 7 do adversário.

Vitória simples e tropeço do Atlético

Há ainda a possibilidade de o Cruzeiro avançar às semifinais do Mineiro tirando justamente o maior rival, que fez um enorme investimento em contratações para este ano. Mas, para isso, a equipe celeste não dependerá das próprias forças.

A Raposa terá que vencer a Caldense por qualquer placar e torcer para que o Atlético, quarto colocado com 19, tropece diante do Patrocinense, no Mineirão. Todas as partidas serão disputadas no mesmo horário.

Por exemplo: vitória simples do Cruzeiro sobre a Caldense e empate entre Atlético e Patrocinense já classifica a Raposa. Desta forma, o time celeste iria para 20 pontos e igualaria a pontuação do Galo, mas superaria o arquirrival no número de triunfos: seis contra cinco.

Confira a tabela de classificação atualizada do Campeonato Mineiro

Itatiaia