“Arraial Solidário” para a pequena Alice, na próxima terça-feira (28)

Através de uma primeira campanha realizada para a pequena Alice, de 2 aninhos, foi conseguido o valor inicial para colocação das próteses oculares.

Durante 6 meses aproximadamente será necessário a troca da prótese no olhinho esquerdo para que ele não se feche, até o dia da cirurgia. Alice não tem a presença do globo ocular neste olho esquerdo.

Ela já está com uma prótese, então falta a troca de mais 5. Ela enxerga através do olhinho direito, porém necessita usar óculos de grau com 5.50 (tem dificuldade para enxergar longe).

Ela está fazendo este procedimento em Belo Horizonte através da “Clínica Oculart”.

A família tem outras despesas além da compra das próteses e todo o valor arrecadado irá ajudar muito. Alice e a irmã possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e fazem acompanhamento semanal com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

Através da ajuda de tantas pessoas elas poderão ter mais conforto e alegria neste momento.

Quem puder continuar ajudando foram criadas duas contas oficiais para doações. (Pai e mãe da Alice).

