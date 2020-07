Polícia Militar estoura Container com drogas em Silva Xavier. Carga com valor estimado em 2 milhões

Nos últimos dias, o Serviço de Inteligência do 25º BPM, vinha apurando informações a cerca de um laboratório clandestino de refino de substâncias entorpecentes. Segundo a fonte denunciadora, tal laboratório estaria instalado “precariamente” em chácaras no condomínio serra azul, na zona rural, próximo ao Silva Xavier e que os responsáveis pela dita empreitada criminosa seriam as pessoas conhecidas como R.S .O, 29 anos e E.S.H.S.M de 25 anos.

Diante destas informações, a Polícia Militar deslocou para o local delatado e ao chegar na propriedade percebeu tratar de área aberta e não habitada, tendo apenas o início de uma construção. Com o apoio dos cães farejadores de armas, drogas e munições, iniciou-se a vistoria no local, sendo que em determinado momento a cadela “anja” localizou um container, e deu sinal característico, indicando a presença de ilícitos em seu interior.

Com o arrombamento do container foi constatado que havia grande quantidade de substancias amareladas semelhantes a crack bem como outros ilícitos. Com as informações obtidas e documentos apreendidos no local, foi possível a identificação dos autores, contudo, os referidos, até o momento, não foram localizados.

Foram apreendidos diversos materiais, dentre eles: 04 balanças de precisão; 04 facas; 01 vaso plástico contendo pés de maconha; 18 barras e meia de substância amarelada análoga a crack; 03 pedras de substância amarelada análoga a crack; 02 invólucros plásticos de substância amarelada análoga a crack; 01 (um) saco plástico contendo substância esbranquiçada semelhante a ácido bórico; 05 carregadores; 24 munições; 03 estiletes; e 01 pistola marca glock, cal .40 com a numeração raspada e materiais para dolagem.

Asessoria Comunicação Organizacional- 19RPM