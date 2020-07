Polícia apreende dois mil quilos de maconha na MGC 367, em Diamantina

Durante operação da Polícia Militar, na rodovia MGC 367 km 582, próximo à Diamantina ao abordar um caminhão baú, o condutor disse para os policiais, que teria sido abordado por um motoqueiro momento antes, fato que chamou a atenção dos militares que decidiram vistoriar o veículo.

Após abrir a parte traseira do baú, o suspeito teria tentando enganar os policiais com as mudanças no veículo, momento em que dentro do baú a polícia localizou cerca de 90 caixas, totalizando dois mil quilos de maconha.

Ocorrência em andamento.