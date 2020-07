Sete Lagoas registra o décimo óbito por Covid-19; Aumento de 3,4% de notificações de casos suspeitos

O boletim epidemiológico deste sábado, 25 de julho, registra o décimo óbito de Sete Lagoas, ocorrido nesta manhã. Trata-se de uma mulher de 82 anos de idade que estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças.

A cidade teve um aumento de 3,4% no número notificações de casos suspeitos entre ontem e hoje, chegando a 6.050 pessoas com sintomas gripais desde o início da pandemia. Agora são 1.028 casos de Síndrome Gripal Inespecífica em investigação, 1.612 pessoas que estavam sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde já foram liberadas deste acompanhamento e 2.725 tiveram resultado negativo para a Covid.

O número de casos positivos chega hoje a 685, com mais 35 confirmações: 21 mulheres e 14 homens. Entre os casos positivos, são dez óbitos, 111 pessoas se recuperando em casa sem complicações, 551 curadas e 13 pacientes internados.

Confira a lista com os 17 bairros com mais casos positivos:

Progresso: 42

Jardim Arizona: 27

Centro: 25

N. Sra. das Graças: 22

N. Sra. do Carmo I: 20

JK: 20

São Geraldo: 19

Boa Vista: 17

Montreal: 16

Mangabeiras: 16

Santo Antônio: 15

Vapabuçu: 15

Interlagos II: 14

Interlagos I: 13

Cidade De Deus: 12

Canaã: 12

Jardim Cambuí: 12

A Prefeitura de Sete Lagoas segue com as orientações das autoridades de saúde, para que a população evite sair de casa e também as aglomerações, mantendo o distanciamento social, usando máscara e reforçando a higiene das mãos. Combater o coronavírus é um dever de todos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.

Ascom/Prfeitura de Sete Lagoas