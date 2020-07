América: confira como foram as nove semanas de preparação antes da retomada

Foram nove semanas de preparação, antes de se concentrar para o jogo deste domingo (26), contra o Atlético, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O América retomou as atividades, no CT Lanna Drumond, no último dia 25 de maio. Matheusinho, que foi diagnosticado com a Covid-19, apesar de assintomático, se reapresentou mais tarde. O técnico Lisca, que teve contato com outra pessoa que contraiu a doença, também ficou em quarentena e voltou ao CT 10 dias após a retomada.

Os treinos seguiram com os jogadores divididos e em horários diferentes até a quarta semana, quando a comissão técnica pôde trabalhar com um grupo único e comandar o primeiro coletivo, no dia 19 de junho. Quase um mês depois, o Coelho realizou jogo-treino contra o Atlético, no último dia 15, na Cidade do Galo. Vitória dos atleticanos, por 3 a 2.

Elenco

Durante a interrupção do futebol o elenco americano ficou mais reforçado, por contratação, retorno de empréstimo e atletas que foram promovidos das categorias de base. Ao todo, 39 jogadores estão treinando, no CT Lanna Drumond.

A única contratação foi o zagueiro Anderson, de 25 anos, que estava no Bahia e assinou em definitivo com o Coelho até maio de 2021.

Dos cinco atletas que retornaram de empréstimo, três foram integrados ao elenco. Marcelo Toscano, Felipe Azevedo e o zagueiro Sabino, que disputou o Mineiro pelo Villa Nova, no início do ano. Os meias Guilherme Borges e Victor Emiliano, não permaneceram no América, após empréstimo ao Villa Nova e Betim Futebol, respectivamente.

Jogadores da base ganharam oportunidade

Já o atacante Kawê e o meia Gustavinho, chamaram a atenção do técnico Lisca e foram promovidos ao elenco profissional, neste período sem jogos. Os dois atletas têm de 18 anos e chegaram ao América em 2018. Outro jogador que treina com os profissionais é o goleiro Elzo, de 20 anos. O atleta do time Sub-20 foi acionado para integrar o trabalho dos goleiros desde o último dia 16.

Atletas recuperados

Em relação aos jogadores que estavam no departamento médico antes da interrupção das atividades e estão recuperados, o meia Matheusinho disputa vaga com Ademir no time titular. Durante o jogo-treino contra o Atlético, Lisca chegou a escalar os dois juntos, durante a partida, mas Ademir foi o escolhido para começar jogando. Na lateral-esquerda, João Paulo se recuperou, mas Sávio foi muito bem no início da temporada e deve permanecer entre os titulares. Na direita, Leandro Silva que também deixou o DM, iniciou o jogo-treino.

Departamento médico

No departamento médico, o meia Felipe Azevedo se recupera de uma fratura na fíbula por estresse, enquanto o jovem volante Renan Gomes segue o tratamento de uma cirurgia no joelho. Neto Berola também realizou intervenção no joelho, mas já está em fase final de recuperação, realizando trabalho de transição física. O meia Geovane, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante os treinamentos, participou normalmente das atividades com o restante do grupo, nesta última semana.