Galo tem pelo menos cinco baixas para jogo contra o América; veja desfalques

O treinador Jorge Sampaoli terá algumas baixas neste domingo (26), contra o América, na retomada do Campeonato Mineiro. Os motivos passam por lesões, regularização e também por suspensão. O Galo vai entrar em campo contra o Coelho às 16h, na Arena Independência, pela 10ª rodada do Estadual.

Na defesa, a baixa do Galo é o zagueiro Gabriel, que sofreu uma lesão no púbis na primeira semana de julho. Ele está em processo de recuperação e não vai jogar contra o América. Na lateral-esquerda, Guilherme Arana vai cumprir suspensão, e sua vaga deve ficar com Fábio Santos.

No meio-campo, a baixa do Atlético é o volante Gustavo Blanco, que teve ruptura no tendão do músculo reto femoral do quadril esquerdo no fim de maio. O jogador treinou por poucos dias com o elenco e ainda não tem previsão de retorno.

Das baixas do Galo, a que deve se estender mais é a de Diego Tardelli. O atacante não está apenas fora do jogo contra o América, mas provavelmente da temporada. Tardelli sofreu uma fratura-luxação no tornozelo direito com ruptura ligamentar e lesão da cartilagem em 15 de julho, no jogo-treino contra o Coelho. Ele já foi submetido a cirurgia.

Ainda no ataque do Atlético, uma baixa para este domingo é o atacante Keno. Contratado durante a pandemia, o jogador ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além da regularização em aberto, o atacante de 30 anos também intensifica trabalhos físicos, tendo sofrido uma lesão em 2019.

Dos jogadores que têm contrato com o Atlético no elenco principal, Ricardo Oliveira e Zé Welison também estão fora do jogo deste domingo. Ambos não fazem parte dos planos de Sampaoli desde maio e não chegaram a treinar nenhum dia com o elenco. Eles estão em fase de acordos com o Galo quanto aos seus futuros.

Por outro lado…

Se o técnico Sampaoli terá pelo menos cinco baixas neste domingo, o treinador também terá reforços em relação ao último jogo do Galo, contra o Villa Nova, em 14 de março. Já regularizados, cinco atletas contratados estão aptos a atuar: zagueiros Bueno e Júnior Alonso, volante Léo Sena, meia Alan Franco e atacante Marrony.