Filho usuário de droga é preso suspeito de matar e esquartejar a mãe na região Norte de BH

Menos de cinco horas após o encontro de um corpo esquartejado na avenida Senhor do Bonfim, bairro Canaã, região Norte da Belo Horizonte, militares do Tático Móvel do 13º Batalhão e agentes da Polícia Civil prenderam, na noite dessa sexta-feira (24), Manuel José dos Santos Filho, de 30 anos, suspeito de matar a mãe, identificada como Riziomar Monteiro Ferreira da Silva, de 52 anos.

O suspeito estava em uma igreja evangélica, no bairro Londrina, em Santa Luzia, na Grande BH, muito alterado possivelmente pelo uso de drogas. O corpo de Riziomar estava sem a cabeça, que ainda não foi encontrada pelos policiais. Uma receita de bolo assinada pela vítima em um curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estava no meio dos pedaços do corpo, ajudou a polícia chegar ao suspeito do crime.

“A perícia foi feita no local. Primeiro a gente constatou que a vítima era do sexo feminino e que ela tinha sido esquartejada. Depois disso, entre os objetos que foram abandonados pelo autor, havia um documento que mostrava quem seria a suposta vítima, que no caso nem era. Através do nome dessa pessoa, a gente passou para a Polícia Militar que conseguiu qualificá-la. E começaram diligenciar no sentido de tentar encontrar quem seria o autor do crime, fato que realmente ocorreu. Tudo indica que ele é realmente o autor do crime”, explicou o delegado Guilherme Catão, da delegacia de Homicídios de BH.