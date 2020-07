Alteração no trânsito é realizado para início das obras na rotatória da Barbosa Melo

Enquanto as estacas já marcam o terreno, uma equipe da Secretaria Municipal de Trânsito instalava placas de sinalização e realizava o desvio do trânsito no entorno da rotatória da Barbosa Melo na manhã desta sexta-feira, 24. O local em breve será totalmente revitalizado pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio de parceria com a iniciativa privada.

Mas não basta apenas a sinalização viária para o desvio do trânsito. Para que os veículos pesados possam transportar a produção das indústrias da região pela BR-040 e a MG-424, foi preciso que a Prefeitura concluísse uma pequena, mas importante obra: a conclusão da pavimentação de um trecho da Norte-Sul, ligando a MG-238 à Av. Perimetral. Um lado da via, no sentido BR-040, já está liberado e, nos próximos dias, o outro lado também será concluído.

Motoristas que trafegam pela região devem ter atenção redobrada com os desvios e o intenso fluxo de veículos. “A Secretaria de Trânsito, juntamente com Obras, está fazendo a sinalização para o ordenamento no trânsito e impactar minimamente a população. Por isso pedimos a compreensão e atenção dos motoristas para que não tenhamos nenhum acidente e a obra possa transcorrer no tempo certo”, afirma o engenheiro de trânsito da Seltrans, Amilton Soares.

A ordem de serviço para o início das obras foi dada na semana passada pelo prefeito Duílio de Castro. “Nós não estamos revitalizando. Estamos construindo uma nova rotatória com 22 metros de largura de pista, interligando com a Av. Perimetral e a Av. Padre Tarcizo, mudando todo o sistema viário, até a rotatória da Escola Técnica, onde também vamos alargar a pista, indo até a rotatória próximo à UPA 24 Horas, dando melhores condições para as empresas escoarem seus produtos”, afirma o prefeito.