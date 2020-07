Joelma, Frank Aguiar e mais: confira quais shows serão transmitidos nesta sexta

Durante esta quarentena, as ‘lives’ musicais nos finais de semana já viraram uma tradição para muitos brasileiros e nesta sexta (24), diversasartistas irão transmitir seus shows ao vivo.

Confira a agenda de programação:

Sexta (24/07)

Frank Aguiar – 20h

A transmissão será no canal do Frank Aguiar no Youtube!

Teresa Cristina – 20h

A cantora e compositora de samba carioca preparou um set com clássicos de Dona Ivone Lara. Assista aqui.

Vanessa da Mata – 20h

A terceira edição da Live Solidária visa angariar fundos para o Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã.

Seiva – 20h20

A estreia de SEIVA acontece em live pela página do Instagramdo projeto musical , com a participação da cantora e compositora Flávia Wenceslau.

Joelma- 21h

Comemorando os 25 anos de carreira, Joelma gravou o DVD em Goiânia em 2019, que será lançado em formato de live no YouTube.

Samantha Schmütz, – 21h30

A atriz e cantora fará uma live com Criolo na plataforma Cultura em Casa.

Jottapê – 22h

O funkeiro Jottapê se apresentar pelo aplicativo BeApp.