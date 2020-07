PRF prende autores com mandado de prisão em aberto e porte ilegal de armas

Nessa quinta-feira, 23 de julho de 2020, por volta das 23h50, no km 487 da BR 040, Município de Capim Branco/MG, foi dada ordem de parada a um veículo Nissan/March, cor cinza, emplacado em Belo Horizonte/MG, ocupado por três indivíduos, uma mulher e um bebê.

Ao solicitar a documentação dos ocupantes, dois deles alegaram que não portavam. Após inúmeras tentativas em identificá-los a equipe descobriu que tratava-se da dupla Gulai e Gordo, ambos com mandados de prisão em aberto por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e roubos na região do Bairro Barreiro, em Sete Lagoas.

Ao realizar buscas no interior do veículo a passageira desceu com a criança no colo, de pronto a equipe percebeu um volume em sua cintura, sendo que tratava -se de um revólver calibre .38 carregado com 6 munições intactas. Durante a busca no interior do veículo foi encontrada mais uma munição sobre o banco traseiro.

Perguntados sobre a origem da arma encontrada, nada declararam. Após constatação dos mandados de prisão em aberto e do porte ilegal de arma de fogo, foi dada voz de prisão e os autores que foram encaminhados à Polícia Civil de Sete Lagoas/MG para as providências cabíveis.

PRF/Sete Lagoas