Vandalismo: Ginásio Márcio Paulino e Parque da Cascata voltam a ser alvos

Na noite dessa quarta-feira, 22, o ginásio coberto Dr. Márcio Paulino, localizado no Centro de Sete lagoas, voltou a sofrer ataques de vândalos. Os criminosos entraram por uma janela, danificaram paredes que foram pintadas recentemente e ainda destruíram instalações hidráulicas, provocando um grande vazamento.

Além do vandalismo, os invasores roubaram três portas de alumínio dos banheiros públicos reformados recentemente, que estavam fechados por orientação da Secretaria Municipal de Educação, em função da pandemia. O secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca, recorda que, desde a inauguração do ginásio, os banheiros nunca tinham passado por reformas, ou seja, há mais de 30 anos. “O ginásio passou por um cronograma completo de melhorias. As obras já estão concluídas e, no momento, só falta a vistoria do Corpo de Bombeiros quanto às saídas de emergência”, ressalta.

O ginásio poderá ser utilizado por escolinhas de futebol e de outras modalidades esportivas. Segundo Fabrício Fonseca, será um importante equipamento para que Sete Lagoas se transforme novamente em referência nacional no esporte. “O grande problema é que, quando está tudo quase pronto, os vândalos entram e fazem os estragos, jogando fora um dinheiro público. Além disso, atingem toda uma classe que ama o esporte de verdade e que, com certeza, não faria isso com este espaço tão representativo para Sete Lagoas”, lamenta.

Mais Vandalismo

No último fim de semana, o Parque da Cascada, localizado na Serra de Santa Helena, mesmo fechado para visitação pública devido à pandemia, também foi atacado por vândalos. Segundo a Brigada da Serra, os criminosos acessaram as dependências por meio da mata e picharam paredes do restaurante e ainda quebraram várias lixeiras.