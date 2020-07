Inscrições para Escola Técnica na reta final

Termina na próxima segunda-feira, 27, o prazo de inscrições para o processo seletivo do 2º semestre da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas. Em função da pandemia do novo coronavírus, desta vez, as provas serão aplicadas de maneira on-line para evitar a aglomeração dos candidatos.

Os cursos ofertados são: Administração, Análises Clínicas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Mecânica, Meio Ambiente, Metalúrgica e Química. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente no site fumep.setelagoas.mg.gov.br por R$ 40.

As provas serão aplicadas no dia 9 de agosto e o edital completo da seleção também está disponível www.etmsl.com.br/processoseletivoInformações pelos telefones (31) 3773-0424 ou (31) 3774-6290.