Concurso Prefeitura de Curvelo MG: divulgado edital para 106 vagas

Inscrições começam em 27 de julho. Oportunidades no concurso Prefeitura de Curvelo estão distribuídas entre cargos de todas as escolaridades, com salários de até R$ 2 mil

Foi publicado o edital do concurso Prefeitura de Curvelo, em Minas Gerais, destinado a preencher 106 vagas temporárias, além de formar cadastro reserva (CR). A oferta salarial varia de R$ 1.045 a R$ 2.053,97.

Para concorrer ao cargo de motorista CNH “D” (1 posto) basta ser alfabetizado.

Quem possui nível fundamental tem opções como auxiliar de serviços (3).

Há chances com exigência de ensino médio/técnico para agente comunitário de saúde (30 + CR), agente de combate a endemias (5), auxiliar administrativo (5), auxiliar de educador para serviços de proteção social (8), cadastrador (7), educador (8), facilitador de oficina (9) e orientador social (8).

O edital reúne oportunidades de nível superior para advogado (1), assistente social (11) e psicólogo (10).

Como se inscrever

As inscrições para o concurso Prefeitura de Curvelo vão de 27 de julho a 20 de agosto, devendo ser efetuadas pelo site https://seapconcursos.listaeditais.com.br/. As taxas de participação variam de R$ 30 a R$ 70.

O processo seletivo é organizado pela empresa Serviço Especializado em Administração e Projetos (Seap). Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca por meio do telefone (31) 3261-1194.

Concurso Prefeitura de Curvelo: como será a prova

Os candidatos serão avaliados em etapa única, por meio de prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha. A aplicação ocorrerá nos dias 19 e 20 de setembro, com duração de três horas.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do governo municipal, conforme estabelece o edital.