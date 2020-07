Diretora da Apac esclarece sobre fuga de recuperando, na quarta-feira

Na quarta-feira (22), um recuperando identificado como R. C. S. (27), que teria fugido da Apac em Sete Lagoas já foi recapturado.

Segundo a Diretora da Apac, Viviane Mayrink o recuperando R.C.S faz parte do Conselho de Sinceridade e Solidariedade sendo de confiança e já está há oito anos na Apac e que o mesmo tem problema psiquiátrico.

De acordo com ela, a verdade sobre os fatos é que devido a Covid-19 que envolve a questão do isolamento o recuperado teve um surto de ausência, após brigar com a esposa no telefone. “A própria família ligou para a Apac, porque ele saiu como um andarilho e foi direto para o sítio da família. Foi o problema psiquiátrico, agravado pela Covid” afirmou a Diretora da Apac.

O recuperando está em isolamento na Apac e já foi encaminhado para tratamento psiquiátrico, informou Viviane Mayrink.