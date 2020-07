Em reunião extraordinária, Câmara encerrará semestre legislativo

Uma Reunião Extraordinária vai marcar o fim do semestre legislativo, nesta sexta-feira (24). Três textos serão votados pelos vereadores e o destaque fica por conta do Projeto de Lei Ordinária (PLO) 59/2020 que “estabelece as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2021”. Após o encontro virtual os vereadores terão uma semana sem Reunião Ordinária que volta na primeira terça-feira de Agosto.

A proposta que trata da Lei de Diretrizes Orçamentarias para o próximo ano foi debatida pela Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e de Tomada de Contas (CFFOTC) em Reunião Especial que aconteceu por videoconferência. O texto seguiu tramitação e os vereadores tiveram até a última semana para propor suas emendas.

As outras matérias incluídas na pauta da Extraordinária tratam de abertura de crédito para a assistência social. O PLO 80/2020 “autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 261.300,00 no orçamento fiscal do município de Sete Lagoas, em favor do fundo municipal de assistência social”. E o PLO 82/2020 “autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 300.871,80 no orçamento fiscal do município de Sete Lagoas, em favor do fundo municipal de assistência social”.

Mais uma vez por videoconferência, a sessão está marcada para acontecer às 14h. A TV Câmara transmite o encontro pelo canal 46.2 e também pelas redes sociais.

Ascom Câmara de Sete Lagoas