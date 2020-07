Grupo ABBA lançará músicas inéditas e fará show holográfico em 2021

Quem é fã do grupo ABBA pode se preparar: de acordo com Geoff Lloyd, apresentador do podcast Reasons To Be Cheerful, o grupo sueco lançará cinco músicas inéditas em 2021, além de fazer uma turnê holográfica.

Lloyd conversou com Björn Ulvaeus, um dos integrantes da banda, que disse que a previsão de lançamento era 2020, mas precisou ser adiada. “Por causa de dificuldades técnicas e da pandemia, tudo atrasou. Mas ele me prometeu que as novas músicas do ABBA serão lançadas em 2021.” Os hologramas contarão com as versões mais jovens de Bjorn, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Faltskog, conhecidos por uma coleção memorável de hits como “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “The Winner Takes It All”, “Fernando” e mais. Ainda em julho o grupo lançará uma caixa especial para os fãs com reedições de todo o catálogo já lançado.

Itatiaia