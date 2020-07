Taxa de desemprego aumenta em Minas e atinge marca de 11,8% em junho

Cerca de 140 mil vagas de empregos foram fechadas em Minas no mês de junho, de acordo com pesquisa PNAD divulgada nesta quinta-feira (22). Conforme o estudo, o número de desempregados aumentou 1,4% no estado em relação à maio e atingiu a marca de 11,8%.

De acordo com o analista do IBGE Alexandre de Lima Veloso, o aumento da taxa se deve a diminuição dos postos de trabalho somada à procura mais ativa de vagas de emprego.

“Notou-se também que a taxa de informalidade das pessoas ocupadas se manteve estável entre maio e junho. O mercado informal no economia quando ela está normalizada serve como um colchão de amparo para aqueles que não conseguem estar com o trabalho formalizado. Isso em época de pandemia não está ocorrendo o que é ruim para a economia como um todo e para o mercado de trabalho especial.”

A pesquisa mostra também que quase 3 milhões de domicílios mineiros receberam algum tipo de auxílio do governo federal. O principal deles é o emergencial, mas existem outros tipos, como explica Veloso.

“Há também a complementação de salário do programa emergencial de manutenção de emprego e renda do governo. Houve então aumento de 4,4% no número de domicílios que recebem algum auxílio, em maio eram 35,7%, em julho passou para 40,1%, um acréscimo de 337 mil domicílios.”

Veloso ressaltou também que o número de pessoas ocupadas e afastadas do trabalho devido ao distanciamento social caiu de 1,4 milhão para pouco mais de 1 milhão, o que mostra que poucas pessoas têm conseguido manter sua ocupação e fazer o distanciamento social ao mesmo tempo.

Fonte: Itatiaia