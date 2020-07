Número de pacientes com suspeita de covid-19 transportados pelo Samu BH sobe mais de 500%

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde mostram crescimento de 529% no número de atendimentos realizados pelo Samu a pacientes com suspeita de covid-19 em Belo Horizonte.

De 15 a 21 de março, 123 pacientes com a suspeita precisaram do atendimento. Já do dia 5 a 12 de julho, foram 774 pacientes transportados. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte nessa quarta-feira (22), pela primeira vez. O boletim aponta ainda pequena redução no número de passageiros transportados na última semana: foram 740.

Ao todo, a capital mineira tem 27 ambulâncias do Samu, das quais seis estão equipadas para suporte avançado e 21 de suporte básico. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde diz que há 23 ambulâncias extras, para atender pacientes com sintomas de doenças respiratórias.