Dois incêndios mobilizam bombeiros e brigadistas da Serra de Santa Helena

No início da tarde dessa quarta-feira (22), por volta de 12h30, dois incêndios mobilizaram os esforços dos brigadistas da Serra de Santa Helena. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

De acordo com informações, a equipe inicialmente foi avisada acerca do primeiro foco de fogo, localizado abaixo da rampa de voo livre. Para apagar as chamas, que estavam em local de difícil acesso, os brigadistas contaram com o apoio de militares do Corpo de Bombeiros.

Contudo, com a primeira ocorrência ainda em andamento, o grupo tomou conhecimento de outro foco de incêndio, dessa vez nas proximidades da capela. Alguns profissionais foram deslocados para o local e as chamas rapidamente foram extintas.

Após horas de trabalho, por volta de 16h30 o fogo foi totalmente controlado.

Em uma rede social, a Brigada Florestal comentou que a suspeita é de que os incêndios tenham tido origem criminosa. “Pedimos o apoio dos populares que nos ajude a cuidar da Serra”, é dito na postagem.

Fonte: Setelagoas.com.br