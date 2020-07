Distribuição de cestas básicas vai beneficiar 60 mil pessoas

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, iniciou na tarde dessa segunda-feira, 20, a entrega da segunda remessa das cestas básicas aos alunos da rede pública municipal de ensino. Ao todo, 15 mil alunos serão beneficiados, atingindo cerca de 60 mil pessoas.

A primeira escola a receber os kits foi a Escola Municipal Aurete Pontes Fonseca, no bairro Fazenda Velha, cumprindo o calendário idealizado pela Secretaria de Educação, que beneficiará primeiramente as escolas da zona rural do município.

Nesta segunda remessa, as cestas, além de contarem com biscoitos e outros itens que vão além do que é de praxe nas cestas básicas comuns, contam ainda com produtos hortifrúti: frutas e verduras também compõem o kit alimentar desta vez.

As entregas continuarão no decorrer dos próximos dias e escolas entrarão em contato com os pais por meio de grupos de Whatsapp, ligações e redes sociais em geral, dentro da realidade de cada instituição de ensino, agendando data e hora para evitar aglomerações. Cada família que possui aluno matriculado terá direito a um kit de alimentação. É necessário que o responsável pelo aluno compareça à escola munido de um documento com foto.

Segundo a diretora de atendimento escolar do Município, Alexandrina Guimarães, o principal objetivo da Prefeitura é garantir a alimentação de qualidade às crianças e adolescentes, conhecendo as dificuldades das famílias, uma vez que estão sem aulas pela pandemia do novo coronavírus. “Estamos cumprindo a Lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo o direito à saúde e à alimentação”, completa a diretora.