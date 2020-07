Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara investiga vazamento de amônia em Sete Lagoas

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara está atuando de forma incisiva para que novos incidentes como o vazamento de amônia em uma empresa no bairro Montreal não voltem a acontecer na cidade. Nesta quarta-feira (22) os vereadores ouviram as explicações do representante da indústria Vibra, Clayton Matiolo, que detalhou os motivos do vazamento de amônia no bairro Montreal.

O presidente da Comissão, Gilson Liboreiro (SD), foi quem conduziu a reunião virtual que contou, também, com Renato Gomes (PV), Milton Martins (REP), um morador da região e o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Oliveira. Os presentes ouviram da empresa que uma válvula descalibrada foi quem originou todo o problema e desconforto aos moradores próximos.

Irregularidades na documentação que foram levantadas por Milton Martins durante a última reunião da Comissão foram descartadas pela empresa. Matiolo esclareceu que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) foi emitido no dia do sinistro. “Estávamos em processo normal de renovação e todas as licenças e alvarás de funcionamento estão em dia”, reforçou ao colocar a documentação à disposição.

Depois das explicações, Gilson Liboreiro questionou “qual a certeza que teremos que o caso não vai se repetir”. O representante da empresa explicou que “quando identificamos que o problema foi em uma válvula trocamos todas elas. Contratamos uma empresa especializada para fazer um laudo sobre a rede de resfriamento. Estamos canalizando a válvula para um tanque de água para um caso de anomalia como aconteceu”, detalhou.

O sistema que originou o vazamento de amônia faz parte do processo de resfriamento da produção. Apesar de causar um mal-estar nas vias aéreas das pessoas que inalam a amônia, não há risco, de acordo com a empresa, de mais complicações de saúde. “É um gás natural, apesar de causar incômodo e desconforto nas vias aéreas. Teria que ter uma concentração muito alta para causar qualquer tipo de problema. Somos inspecionados rotineiramente sobre essa questão”, tranquilizou o representante.

Os vereadores ficaram satisfeitos com as explicações e detectaram “boa fé” por parte da empresa, como classificou Renato Gomes. Como encaminhamentos, Liboreiro afirmou que vai solicitar da Câmara a contratação de um técnico para acompanhar os trabalhos da Comissão no caso e também será solicitada toda documentação da empresa. A vontade também foi exposta por Milton Martins.

Outra pauta da reunião foi a intervenção que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) vem realizando no bairro Verde Vale. A construção de estação elevatória para o esgoto da região está em debate por conta de as obras possivelmente acontecerem sobre uma nascente de água.

De acordo com a autarquia, que foi representada pela engenheira Aline Gonçalves, a nascente será preservada na região do Belo Vale. Do assunto ficou acertada uma visita ao local para que todos, Comissão, moradores e SAAE, possam ver a realidade do local e as obras. “Vamos fotografar tudo e fazer uma ata da visita”, garantiu Gilson Liboreiro.

Ascom Câmara de Sete Lagoas