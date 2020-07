Decorar as paredes com tecidos: o que você acha?

Você sempre pensou que o melhor para as paredes é pintá-las ou usar papel de parede? Então, precisamos dizer que, depois de ler este post, você mudará de ideia.

Decorar as paredes com tecidos dará uma personalidade especial aos cômodos da sua casa, graças às suas diferentes texturas, designs e cores, que trarão uma sensação de conforto.

As paredes cobertas com tecidos proporcionam uma sensação de bem-estar que não pode ser alcançada com outros materiais. Suaves e maleáveis, os tecidos trazem aconchego e vida ao lar. Dessa forma, eles nos permitirão obter resultados originais.

Decorar as paredes com tecidos: apreciar os têxteis

Revestir as paredes com tecidos garante uma melhora na acústica do cômodo, além de fornecer isolamento contra o frio e o ruído externo; isso ocorre graças à espessura dos tecidos, que permitem até mesmo que a parede seja acolchoada, ajudando assim a esconder pequenas imperfeições.

No entanto, também precisamos dizer que, devido ao seu alto custo, os tecidos geralmente não são usados ​​para cobrir muitos cômodos da casa. Eles são usados ​​principalmente no quarto, embora também possam ter outros usos específicos.

Por exemplo: uma parede revestida com tecidos no hall de entrada ajudará a dar as boas-vindas aos convidados, e um rodapé revestido no corredor, formando painéis com tecidos de diferentes cores e padrões, pode dar um toque de vitalidade a essa área de passagem.

Os tecidos mais recomendados são os de fibra natural (algodão, linho, feltro, ráfia, serapilheira e lã). Há também algumas fibras sintéticas, especialmente poliéster e acrílico, que são adequadas para revestir os cômodos, embora sejam de qualidade inferior.

No entanto, seja qual for a sua escolha, antes de comprar o tecido, é interessante tocá-lo e sentir o seu peso e textura para verificar se ele se encaixa na ideia decorativa que você tem em mente.

Texturas e estampas

Ásperos e rústicos, finos e brilhantes… As texturas dos tecidos permitem destacar as paredes e tornar mais interessantes os ambientes com pouca personalidade.

Precisamos dizer que os tecidos de veludo reforçam o estilo clássico ou senhorial, enquanto o linho e o algodão proporcionam uma sensação de frescor, uma característica muito indicada para um apartamento jovem e funcional.

Em geral, quanto mais grosso o tecido, maior é a sensação de solidez que será criada. Por outro lado, você deve ter em mente que os tecidos muito estampados podem ser usados ​​para decorar um espaço, cobrindo um plano da parede ou emoldurando um móvel ou um sofá.

Decorar as paredes com tecidos: aspectos a serem considerados

Se, depois do que você leu, decidir decorar uma parede da sua casa com tecidos, você deve levar em consideração dois aspectos importantes: a instalação e a manutenção.

Instalação

Embora existam tecidos com uma base de papel para facilitar a sua instalação, o tecido requer mais técnica de instalação do que o papel de parede. A dificuldade está principalmente no acabamento correto das junções entre os tecidos.

Atualmente, a maioria dos tecidos é colocada diretamente na parede. Juntamente com este sistema de instalação, existem outros mais trabalhosos, porém eficazes, que consistem em grampear as bordas do tecido na parede ou em ripas de madeira que atuarão como uma moldura de suporte.

Para tecidos leves, como o moiré, uma boa opção é costurar bainhas na parte inferior e superior e tensioná-las, pendurando-as em barras ou fios colocados sob o teto e em cima do rodapé.

Lembre-se de que, para cobrir as paredes, você não deve aplicar a cola no avesso do tecido, mas sim diretamente na parede. Assim, evitaremos que o tecido seja manchado com a cola.

Para obter um bom acabamento, é importante que a camada de cola seja fina e esteja bem distribuída na superfície da parede onde o tecido será fixado posteriormente.

Manutenção

A maioria dos tecidos é tratada com produtos especiais que repelem o pó e os tornam impermeáveis ​​a manchas. Lembre-se disso para escolher o cômodo onde você colocará o tecido.

Mesmo assim, caso se sujem, as manchas podem ser removidas com produtos recomendados para estofamentos. Também pense que, para que o pó não escureça o tecido, é aconselhável passar o aspirador pelo menos uma vez por semana.

Assim, como você pode ver, decorar as paredes com tecidos é uma boa opção para dar um novo toque aos cômodos da sua casa. Experimente e depois nos conte!