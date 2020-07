CEREST: Saúde do Trabalhador em Sete Lagoas é destaque no Estado

A estrutura de saúde pública em Sete Lagoas conta com um serviço de referência regional para atendimento especializado dos trabalhadores. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) tem como foco as doenças ocupacionais, a prevenção e a promoção do bem-estar dos profissionais de qualquer área de atuação. As ações da unidade local tiveram o reconhecimento da Coordenação em Saúde do Trabalhador do Estado de Minas Gerais. A unidade foi convidada a apresentar suas experiências exitosas realizadas nos 35 municípios da sua área de abrangência.

O CEREST também investiga as condições do ambiente e dos processos de trabalho, desempenha funções de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação de projetos de promoção, vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência. “Cabe ao CEREST atender a todos os trabalhadores das áreas urbanas e rurais, do mercado formal e informal, com carteira assinada ou não, autônomos, funcionários públicos e privados, desempregados, aposentados e domésticos que necessitarem de assistência”, esclarece Mariana Schreiber, coordenadora do CEREST.

Os municípios atendidos fazem parte das microrregiões de Sete Lagoas e Curvelo, totalizando 35 cidades. A equipe assistencial é formada por Médica do Trabalho, Enfermeira e Coordenadora, Assistente Social, Nutricionista, Fisioterapeuta, Psicóloga e Técnico em Segurança do Trabalho. Os pacientes são atendidos na Atenção Primária e referenciados para o CEREST.

REFERÊNCIA ESTADUAL

Na última sexta-feira, 17, o CEREST Regional de Sete Lagoas foi convidado a apresentar suas experiências exitosas realizadas nos 35 municípios da sua área de abrangência. Atendendo ao convite da Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador essa reunião se deu por meio de vídeo conferência na qual foi realizada a apresentação para todos os CEREST’s de Minas Gerais. “Este convite surgiu em função de nossas experiências exitosas em saúde do trabalhador: ações de matriciamento da Atenção Primária, além da capacitação em saúde do trabalhador dos médicos da Atenção Primária da área de abrangência pela médica do trabalho do CEREST”, comenta Mariana Schreiber.

O CEREST Sete Lagoas fica na Rua Paulo Frontin, 254. Centro. O atendimento é de segunda-feira à sexta-feira de 7h às 17h.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas