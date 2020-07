Sete Lagoas ultrapassa a marca de 600 casos confirmados de covid-19

Segundo o boletim epidemiológico de Sete Lagoas divulgado na manhã desta quarta-feira, 22, o município já teve 2.409 pessoas com alguma síndrome gripal com resultado negativo para Covid-19 desde o início do monitoramento, em março. Já os testes positivos somam, hoje, 606 casos, com a inclusão de mais 22 casos: 15 mulheres e sete homens, 81 pessoas se recuperando em isolamento domiciliar, 505 já curadas e nove óbitos registrados desde o início da pandemia. Dos 3.015 exames já realizados, há uma média quase quatro testes negativos para cada positivo.

Com uma alta de 4,8% nas notificações nas últimas 24 horas, Sete Lagoas chega a 5.468 suspeitas desde o início da pandemia. Hoje são 974 pessoas sendo monitoradas. Não há outros óbitos suspeitos em investigação. Entre os que tiveram resultado positivo para Covid, 11 estão hospitalizados.

Hospitalizados

Ao todo são 36 pacientes hospitalizados por causas respiratórias em Sete Lagoas, sendo 25 em leitos de enfermaria e 11 em UTI. Entre eles, são oito de Sete Lagoas, um de Abaeté, um de Cordisburgo e um de Paraopeba. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid, já contabilizando os dez novos leitos que começaram a operar ontem no Hospital Nossa Senhora das Graças, é hoje de 25%.

São sete pacientes no Hospital Municipal (cinco em leitos de UTI), 20 no Hospital Nossa Senhora das Graças (cinco em UTI), seis no Hospital da Unimed (um em UTI) e três na UPA 24 em enfermaria.

Entre as 36 pessoas hospitalizadas, há 22 com resultado positivo para Covid, sendo 11 de Sete Lagoas, três de Pompeu, duas de Paraopeba e uma de cada uma das cidades: Capim Branco, Cordisburgo, Papagaios, Baldim, Abaeté e Jequitibá. Dois pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave tiveram resultado negativo para Covid e 12 ainda aguardam resultado de exame.

Mais leitos

O Ministério da Saúde anunciou a habilitação de 124 novos leitos clínicos não Covid para a região de Sete Lagoas. “Esse credenciamento de novos leitos nas cidades de Abaeté, Pompeu e Caetanópolis tem o objetivo de desafogar a rede de Sete Lagoas para receber mais pacientes infectados pelo novo coronavírus e faz parte do plano de contingência da região, que agora aguarda a abertura de mais 28 novos leitos clínicos para pacientes com Covid em Paraopeba”, explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

Conforme divulgado ontem, Sete Lagoas aumentou mais uma vez sua capacidade de atendimento a casos mais complexos de Covid com dez novos leitos de UTI inaugurados no Hospital Nossa Senhora das Graças. Esses leitos foram montados por meio de uma parceria entre a Irmandade e a Secretaria Municipal de Saúde, que cedeu parte dos equipamentos.

“Além dos dez leitos de UTI que entregamos há duas semanas no Hospital Municipal e que continuam vazios, outros dez leitos de UTI já estão prontos também no Municipal e podem ser colocados em funcionamento caso a cidade atinja 50% da taxa de ocupação, que hoje é de 25%”, completa o prefeito Duílio de Castro.