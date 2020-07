Doze companhias aéreas retomam voos no Brasil a partir de agosto; veja a lista

Doze das companhias aéreas internacionais que operavam no Brasil pré-pandemia só retomam seus voos a partir de agosto. Nessa lista estão American Airlines, British Airways, Copa Airlines, Delta, Emirates e United (agosto), Aerolineas Argentinas, Alitalia, Amaszonas, Cabo Verde Airlines, Iberia e Turkish (setembro).

Das brasileiras com voos internacionais, a Gol anunciou retorno às operações em setembro. Já a Latam Brasil retomou suas operações, a partir de São Paulo, para Frankfurt (Alemanha), Lisboa (Portugal), Londres (Reino Unido), Madri (Espanha), Miami (Estados Unidos) e Santiago (Chile).

Entre as companhias que nunca deixaram de operar no Brasil no período estão Air France, que mantém desde julho oito voos semanais (cinco em São Paulo e três no Rio), KLM, com voos diários de São Paulo e quatro do Rio, Ethiopian Airways, com duas frequências semanais, Lufthansa, que anunciou aumento da frequência de três para cinco voos na última semana, Qatar, com voos diários entre São Paulo e Doha, e TAP, que mantém três voos em São Paulo e um para Lisboa.

Das companhias que retornaram agora em julho estão a Aeroméxico, com voos diurnos em datas programadas a partir de São Paulo, a Air Europa, que iniciou desde o último dia 16 voos de São Paulo para Madri aos sábados até agosto, e a Swiss Airlines, que retomou a operação entre Zurique-São Paulo, com três voos semanais.