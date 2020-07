Aeronave de pequeno porte cai em empresa de mineração em São João del Rei

Uma aeronave de pequeno porte caiu sobre o telhado de uma empresa de mineração manhã desta quarta-feira (22), em São João del Rei, na região do Campo das Vertentes. A empresa é a AMG Mineração e fica próxima ao Aeroporto Municipal Prefeito Octávio de Almeida Neves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto sobrevoava o aeroporto e, quando preparava-se para pousar, perdeu o controle de sua aeronave, caindo sobre o telhado da empresa.

Conforme a corporação, oito bombeiros e três viaturas atuaram no resgate da vítima, que estava consciente e apenas com ferimento leves.

A Itatiaia entrou em contato com a administração do aeroporto que informou que a aeronave se trata de uma avião particular e que não saiu do aeroporto.

A reportagem tentou contato com a empresa, mas ainda não obteve resposta.

Fonte: Itatiaia