Flexibilização em BH: a depender dos números, lojas podem abrir na segunda (27) e bares na quinta (30)

Na próxima sexta-feira (24), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) deverá anunciar o cronograma de reabertura gradual do comércio. Para isso, a capital mineira depende dos números da covid-19.

Conforme apurado pela reportagem, as informações de bastidores são de que as lojas devem reabrir na segunda-feira (27), no regime de fase 1 da flexibilização, e os bares na quinta-feira (30), com protocolos estabelecidos pela PBH. Caso os números não permitam, o cronograma será adiado para a semana seguinte.

Belo Horizonte autoriza apenas o funcionamento de serviços essenciais desde 29 de junho. A capital mineira chegou a ter duas fases de reabertura gradual — a primeira com início em 25 de maio e a segunda em 8 de junho. Contudo, alguns setores não chegaram a reabrir e estão fechados desde 20 de março, caso de shoppings centers, bares, restaurantes.

Em entrevista ao Jornal da Itatiaia I Edição desta quarta-feira, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, disse que “espera uma descida na curva (dos números da covid-19) nas próximas semanas”.

Belo Horizonte possui 378 mortes por covid-19 e 14.089 casos confirmados, conforme boletim epidemiológico divulgado nessa terça-feira (21). A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UIT) é de 86% e de enfermaria 69, segundos dados de segunda-feira (20).

Relembre: na fase 1 de flexibilização puderam reabrir:

Salões de beleza;

Shoppings populares.

Comércio varejista de artigos de iluminação;

Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

Utensílios, móveis e equipamentos domésticos, exceto eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

Tecidos e armarinho;

Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;

Limpeza e conservação;

Artigos de papelaria, livraria e fotográficos;

Brinquedos e artigos recreativos;

Bicicletas e triciclos, peças e acessórios;

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

Veículos automotores;

Peças e acessórios para veículos automotores;

Pneumáticos e câmaras-de-ar;

Comércio atacadista dos artigos de comércio varejista permitidos na fase 1, a partir de 25 de maio;

Cabeleireiros, manicure e pedicure.

Fonte: Itatiaia