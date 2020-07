Lisca começa a esboçar América para clássico de domingo contra o Atlético, na volta do Mineiro

Técnico manteve a formação inicial do jogo-treino da quarta-feira passada (15), na Cidade do Galo

A terça-feira foi de ensaio no América, visando ao clássico do próximo domingo, às 16h no estádio Independência, pela décima rodada do Campeonato Mineiro. Será o primeiro compromisso das equipes na retomada do futebol no Estado.

O técnico Lisca aproveita esta semana para dar polimento à equipe, que treinou forte nas oito semanas anteriores de paralisação, por conta da pandemia da covid-19.

Na atividade da tarde dessa terça, o treinador americano comandou um treino coletivo tático, onde focou o posicionamento e movimentação da equipe. Durante a atividade, Lisca fez várias paralisações.

Apesar de ser apenas o segundo treinamento da semana, Lisca esboçou o time que poderá entrar em campo no domingo, mantendo a formação inicial do jogo-treino contra o Atlético, na quarta-feira passada (15), na Cidade do Galo. Leandro Silva foi mantido na lateral-direita, após se recuperar de lesão na coxa direita.

O América lidera o Campeonato Mineiro com 21 pontos em nove partidas, sendo seis vitórias e três empates. Está invicto na competição e na temporada e é o único clube já classificado para a fase semifinal, com duas rodadas de antecedência.