Presidente Jair Bolsonaro testa positivo para coronavírus mais uma vez

O presidente Jair Bolsonaro voltou a testar positivo para Covid-19. É o terceiro teste que ele fez nas últimas semanas e que apontou que o chefe do Executivo ainda está com coronavírus. O procedimento teria sido feito na terça-feira (21), conforme informação dada em primeira mão pelo canal de TV CNN Brasil.

Desde que foi confirmado a sua infecção por coronavírus, no dia 7 de julho, o presidente Bolsonaro tem se mantido isolado no Palácio da Alvorada. Ele é monitorado por médicos constantemente e não estaria mais com os sintomas. No último domingo (19), ele chegou a ir até a frente do Palácio para acenar a apoiadores.

Itatiaia