Prefeito e secretário de saúde voltam ao Estado para tentar flexibilização do comércio em Sete Lagoas

O prefeito Duílio de Castro e o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, se reuniram na tarde desta segunda-feira, 20 de julho, com o secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico e membro do Programa Minas Consciente, Fernando Passalio, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

O objetivo do encontro foi levar ao Estado algumas reivindicações, entre elas, o desmembramento da microrregional de Sete Lagoas da macrorregião central do Estado, em função da baixa taxa de óbitos, de casos positivos e de ocupação de leitos exclusivos para Covid-19 no município. Sete Lagoas sempre teve taxa de ocupação de leitos inferior a 30% e, com os dez novos leitos entregues há duas semanas no Hospital Municipal e os dez novos leitos inaugurados hoje no Hospital Nossa Senhora das Graças, essa taxa caiu para 20%.

Outro pedido foi pela flexibilização de Sete Lagoas no programa Minas Consciente, avançando para outras ondas, revendo o número de leitos mínimo imposto para o município no início da pandemia.

“Nós estamos pedindo essa reavaliação e esperamos que nos próximos dias nós tenhamos notícias positivas para que o comércio possa reabrir suas portas o mais próximo da realidade, buscando um equilíbrio entre a economia e o controle da pandemia. A economia também precisa de socorro, pois há desemprego, fome, depressão e muitos outros problemas para as famílias”, afirmou o prefeito.

“Vamos analisar ponto a ponto com muito carinho e atenção. Consideramos legítimas as reivindicações. Pode ter certeza de que o que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer”, respondeu o secretário adjunto Fernando Passalio.

Segundo o prefeito Duílio de Castro, o comércio não pode continuar pagando a conta sozinho. “Estamos aqui novamente com esse pedido. Já mandamos ofício para a Superintendência Regional de Saúde e para a Secretaria de Estado de Saúde também pedindo essa flexibilização. Hoje nós temos estrutura suficiente para tratar as pessoas que vierem a se contaminar”, completou o prefeito. “Esperamos nos próximos dias termos boas notícias para o comércio”, finalizou Duílio de Castro ao final do encontro.

Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas