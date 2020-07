Protocolo de reabertura de bares e restaurantes pode incluir fechamento de ruas em BH

Informação foi divulgada pelo presidente do Sindhorb-BH, Paulo César Pedrosa, que saiu otimista da reunião com o prefeito Alexandre Kalil na tarde desta terça-feira

Um dos pontos definido pela prefeitura de Belo Horizonte e o presidente do Sindicato de Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte (Sindhorb-BH) é o fechamento de ruas e avenidas da capital mineira para dar mais espaço a bares e restaurantes.

O presidente do Sindhorb-BH, Paulo César Pedrosa, saiu otimista da reunião com o prefeito Alexandre Kalil na tarde desta terça-feira (21).

“Quando começar a flexibilizar, ele vai fechar alguns quarteirões para que os bares e restaurantes ocuparem as ruas. Ele vai determinar a BHTrans que siga essa medida no sábado e domingo”, explicou Pedrosa.

Autora do pedido de liminar que permite a reabertura do setor em Belo horizonte, a Abrasel não foi convidada para o encontro. A prefeitura de Belo Horizonte recorreu da decisão judicial e aguarda a análise do Tribunal de Justiça.

Fonte: Itatiaia