Preitura amplia trabalho de limpeza em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas tem trabalhado incansavelmente para trazer mais qualidade de vida à população. Em diversas áreas e setores as inúmeras melhorias são notórias. Uma das áreas que está sendo reforçada é a limpeza da cidade. Andando pelos quatro cantos da cidade, pode-se deparar com equipes realizando capinas, pinturas de meio fios e outros cuidados.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Oliveira, a Prefeitura investiu em equipamentos de ponta para que o trabalho continue a ser realizado com frequência. “Foram compradas duas máquinas capinadeiras, duas mini carregadeiras (Bob cat), quatro tratores cortadores de grama e duas máquinas de pintura de meio fio, além das máquinas importadas que irão atuar na lavação das vias após o trabalho de capina”, acrescenta o secretário.

Vale ressaltar que a pintura dos meio fios está sendo feita com tinta, uma forma mais eficaz e duradoura à maneira antiga, que era feita apenas com cal. Nas últimas semanas as equipes já realizaram os trabalhos em toda a extensão das avenidas Prefeito Alberto Moura, Padre Tarcísio e José Sérvulo Soalheiro, além da orla da Lagoa Paulino e das praças Dom Carmelo Mota, Tiradentes, Clarindo Cassimiro, Francisco Sales e do Xará.

Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas