Perseguição e apreensão de menores pela PM no Santa Luzia, em Sete Lagoas

Policiais militares do Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (Gepmor) durante operação no bairro Santa Luzia nesta terça-feira (21), depararam com um veículo Corola preto. O condutor demonstrou nervosismo, e aumentou a velocidade do veículo, tentando evitar os policiais

Foi dada voz de parada, e ele evadiu em alta velocidade pelas ruas do bairro, colocando em risco a vida de usuários da via. Viaturas quatro rodas deslocaram em apoio, e no cruzamento das ruas Nestor Fóscolo, com Matozinhos, o condutor perdeu o controle do veículo e chocou-se contra um poste.

Foi apreendido um menor na condução do veículo e outros três menores no veículo. Localizado um cigarro de maconha no interior do carro, que apresentava documentação regular. Um menor foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil pelo crime de trânsito, dois menores por posse de drogas e o quarto menor foi liberado no local da ocorrência. O veículo Corola foi removido ao pátio credenciado.

Assessoria Organizacional Comunicação -19ª RPM