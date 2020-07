Nissan inicia venda de veículos no Mercado Livre para alavancar vendas online

A Nissan anunciou na última quinta-feira (16) que vai vender todos os modelos da marca no Brasil, Argentina e Chile por meio do Mercado Livre, empresa de comércio eletrônico que atua em toda a América Latina. Só no mercado brasileiro, são cerca de 19 milhões de usuários mensais que acessam a plataforma voltada ao segmento de veículos e autopeças.

Desde o início da pandemia do coronavírus, que obrigou as concessionárias a intensificarem as vendas online, a Nissan é a terceira montadora a fazer parceria com o Mercado livre, depois de General Motors, que também tem uma loja virtual na empresa, e a BMW, que oferece seus automóveis na plataforma. A Ducatti, marca de motocicletas de luxo, é outra que usa o canal para vendas de acessórios e peças originais.

Segundo a Nissan, a ideia da parceria é complementar seu modelo de negócios online na região. As vendas pelo sistema no Brasil começaram nesta quinta (16) e na Argentina e Chile terão início nos próximos dias.

A marca informa que seu objetivo é oferecer uma experiência complementar de compra digital de maneira simples e conveniente.“A parceria com o Mercado Livre nos permite alcançar milhões de residências com nossa oferta diferenciada dos nossos modelos. Desta maneira, geramos experiências relevantes e valiosas, facilitamos o acesso ao nosso portfólio digital e oferecemos o mesmo serviço de qualidade que nos caracteriza”, afirma Marcelo Santiago, executivo da Nissan América Latina.

Os consumidores que navegarem pela página oficial da Nissan terão acesso a um ambiente customizado com toda a gama de produtos zero quilômetro, entre os quais a picape Frontier e o crossover Kicks. Ofertas da marca também estão disponíveis na venda online, como a possibilidade de adquirir um modelo financiado e ter as 12 primeiras parcelas pagas pela Nissan e a primeira revisão grátis.

O diretor do Mercado Livre Luis Paulo dos Santos informa que, no período mais crítico da pandemia da Covid-19, entre fim de fevereiro e início de maio, a empresa registrou crescimento de 5 milhões de novos e recuperados compradores na América Latina. Segundo ele, 25% dos visitantes da plataforma querem comprar ou vender um veículo.