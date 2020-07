Zema anuncia antecipação de pagamento do salário dos servidores

A data prevista para a quitação dos salários era sábado, dia 25.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou em seu perfil oficial no Twitter, nesta terça (21), que vai antecipar o pagamento da segunda parcela dos servidores públicos para a próxima quarta (22). A data prevista para a quitação dos salários era sábado, dia 25.

Embora o governador tenha afirmado que se trata de um “adiantamento”, os salários deveriam ter sido quitados integralmente no quinto dia útil do mês. Em Minas, os salários dos servidores públicos estão sendo parcelados desde o início de 2016, com o governo de Fernando Pimentel (PT)