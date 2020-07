Galo comercializa bonecos personalizados de torcedores

Os ingressos para os bonecos são limitados e com data específica para a venda, apenas online (valores e datas abaixo). Além da foto na arquibancada, o torcedor vai ganhar um ingresso físico de cada uma das partidas que participar. Posteriormente, o torcedor poderá ficar com o seu boneco personalizado.

O próximo jogo do Atlético como mandante será na semana que vem, contra o Patrocinense. Se avançar para as semifinais e final do Mineiro, completará o pacotes dos três jogos. Se ficar pelo caminho no Estadual, vai promover a ação no Campeonato Brasileiro.

Confira os preços

Galo na Veia Preto: R$45,00

Galo na Veia Prata: R$55,00

Galo na Veia Branco: R$65,00

Não sócio: R$130,00

Confira o calendário de vendas

Sócios: site ingresso.atletico.com.br

Galo na Veia Preto + Galo na Veia Kids: venda de 19 a 28/7 (12h)

Galo na Veia Prata: venda de 22 a 28/7 (12h).

Galo na Veia Branco: 24 a 28/7 (12h).

Não sócios: site futebolcard.com.br

– 27 e 28/7 (12h)