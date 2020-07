FMF muda horário do jogo entre Cruzeiro e URT, domingo, na volta do Estadual

A retomada do futebol para o Cruzeiro acontecerá no domingo pela manhã. A Federação Mineira de Futebol atualizou a tabela de compromissos para a 10ª rodada do Estadual, e a partida entre a Raposa e a URT será disputada às 11h, no Mineirão. Na quinta posição na tabela de classificação, com 14 pontos, o Cruzeiro só tem como objetivo a vitória para seguir com chances de vaga à fase final do torneio.

A partida estava inicialmente apontada para às 19h, no entanto, de acordo com a FMF, o time celeste solicitou a alteração da partida para 11h.

No mesmo dia, a capital mineira ainda receberá mais dois jogos. O clássico entre América e Atlético será no Independência, às 16h. Ainda no Horto, o Coimbra vai encarar o Tombense, às 21h30.

O Cruzeiro não entra em campo desde o dia 15 de março, quando perdeu para o Coimbra por 1 a 0, no Independência, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Naquela ocasião, em decorrência da pandemia, o time jogou de portões fechados e ainda era comandado pelo técnico Adilson Batista.