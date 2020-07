Caminhonete clonada de viatura do Exército é apreendida pela PRF em Sete Lagoas

Na terça-feira (21), durante fiscalização no km 471, da BR-040, no município de Sete Lagoas/MG, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo Toyota / Hilux, de cor branca, com placas de Taiobeiras/MG.

Durante a fiscalização, foi realizada a identificação veicular na caminhonete, sendo constatado que todos os sinais identificadores da mesma estavam alterados.

Em consulta ao número do chassi a equipe localizou o veículo original, trata-se de uma viatura do Exército Brasileiro do Batalhão de Campo Grande/ Mato Grosso do Sul. O veículo original encontra-se estacionado no pátio daquele batalhão, segundo informação e fotos enviadas pelo oficial responsável pela logística do órgão.

O condutor do veículo foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Sete Lagoas, para as providências cabíveis.

Fonte: PRF/Sete Lagoas