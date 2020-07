Caixa libera 4ª parcela do auxílio de R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família

Nesta terça-feira (21) é a vez dos integrantes do programa do governo com NIS de final 2

A Caixa Econômica Federal continua a liberar a quarta parcela do auxílio emergencial criado para ajudar em tempos de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O valor de R$ 600 pode ser retirado nesta terça-feira (21) pela população beneficiária do programa Bolsa Família que tenham o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 2. Os saques seguem ao longo dos próximos dias conforme a ordem a seguir: NIS 2: 21 de julho (ter)

NIS 3: 22 de julho (qua)

NIS 4: 23 de julho (qui)

NIS 5: 24 de julho (sex)

NIS 6: 27 de julho (seg)

NIS 7: 28 de julho (ter)

NIS 8: 29 de julho (qua)

NIS 9: 30 de julho (qui)

NIS 0: 31 de julho (sex) Esta semana não há pagamento previsto para nenhuma outra categoria, além dos beneficiários do Bolsa família. Vale lembrar que eles não acumulam o benefício e podem retirar aquele de maior valor. O saque pode ser realizado de três maneiras: por meio do cartão do programa governamental, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. O auxílio emergencial foi aprovado em abril e previa três parcelas de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mulheres chefes de família). No entanto, devido ao descontrole da pandemia no país, o governo federal prorrogou o programa por mais dois meses, totalizando cinco parcelas.

O Tempo