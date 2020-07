Mesmo com liminar, Abrasel não orienta reabertura imediata de bares e restaurantes em BH

Donos de bares, restaurantes e lanchonetes de BH aguardam há meses a hora de reabrirem seus negócios e estancarem os prejuízos. Com a decisão liminar da Justiça nesta segunda-feira (20), os empresários do ramo receberam o aval para receber os clientes – desde que respeitem alguns protocolos sanitários.

Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) – entidade responsável por protocolar a ação na Justiça –, contudo, o indicado é que a reabertura ainda não aconteça.

“A princípio, não estamos orientando para que bares e restaurantes abram de imediato. Mesmo que a prefeitura recorra e não ganhe, a gente não está orientando ainda a abertura. Queremos chamar a própria prefeitura para criar protocolos viáveis, seguros e responsáveis”, afirma ao Estado de Minas o presidente do Conselho de Administração da Abrasel, Paulo Nonaka.

Nonaka, porém, ressalta que a partir do momento em que a prefeitura revogar o decreto em vigor, por meio do Diário Oficial do Município, a “decisão é individual”.