Confira os destaques que serão apreciados em Reunião Ordinária nesta terça-feira

Os vereadores de Sete Lagoas se reúnem, mais uma vez, nesta terça-feira (21) para apreciar uma pauta com textos diversos. O encontro, como medida preventiva de combate à pandemia do novo coronavírus, acontece por videoconferência. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 46.2 e também pelas redes sociais.

Textos diversos serão apreciados no encontro desta semana. O Anteprojeto de Lei 147/2020, de Rodrigo Braga (PV), por exemplo, “estabelece diretrizes para a política municipal da cidadania LGBTQIA+ e enfrentamento da homofobia e dá outras providências”.

De olho na retomada da economia municipal, Renato Gomes protocolou o APL 131/2020 que “cria o programa de recuperação do desenvolvimento econômico”. Um dos objetivos com a proposta é “estimular o desenvolvimento econômico do município por meio de incentivos fiscais e benefícios econômicos, gerando aumento da oferta de empregos diretos e indiretos, do fomento do comércio local e do aumento da arrecadação tributária municipal”.

Os vereadores Beto do Açougue e Gislene Inocência do PSD assinam em autoria conjunta o APL 104/2020 que “dispõe sobre a inclusão do grupo sanguíneo e fator RH no uniforme dos alunos da rede municipal de ensino de Sete Lagoas”. Como justificativa, os autores defendem que “a identificação do grupo sanguíneo nos uniformes pode, em caso de acidentes ou de urgência, ocasionar um atendimento médico mais eficaz”.

Link com a pauta completa: https://sapl.setelagoas.mg.leg.br/sessao/pauta-sessao/521/

Ascom Câmara de Sete Lagoas