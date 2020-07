Sete Lagoas registra nono óbito por Covid-19

Sete Lagoas começa a semana com mais um óbito registrado nesta segunda-feira, 20, no Hospital Municipal. Trata-se de uma paciente de 70 anos que estava internada e teve diagnóstico confirmado para Covid-19. Com este, sobe para nove o número de óbitos de moradores da cidade com teste positivo para o novo coronavírus desde o início da pandemia.

O número de notificações nas últimas 48 horas subiu 1,4%, chegando a 5.114 desde o início do monitoramento, em março. Há 884 pessoas atualmente em monitoramento, 1.429 já liberadas do acompanhamento e 2.250 que testaram negativo para Covid.

De sábado até hoje foram registrados mais 26 casos da doença: 13 mulheres e 13 homens. Agora são 551 casos positivos na cidade. Além dos nove óbitos, 119 pessoas estão em isolamento domiciliar e 410 já estão recuperadas.

Hospitalizados

De um total de 32 pacientes hospitalizados na cidade, 13 são de Sete Lagoas e os demais de cidades vizinhas, sendo 22 em leitos de enfermaria e dez em leitos de UTI: sete de Sete Lagoas, um de Abaeté, um de Cordisburgo e um de Paraopeba. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com Covid na cidade hoje é de 29,4%.

Entre os 32 internados, 23 já testaram positivo para Covid, sendo 13 de Sete Lagoas, três de Pompeu e um de cada uma das cidades: Capim Branco, Cordisburgo, Papagaios, Baldim, Paraopeba, Abaeté e Jequitibá. Um paciente que está internado já teve resultado negativo para Covid e outros oito ainda aguardam resultado de exame. Oito pacientes estão no Hospital Municipal (quatro deles em UTI), 18 estão no Hospital Nossa Senhora das Graças (cinco em UTI), cinco no Hospital da Unimed (um em UTI) e um está na UPA 24 Horas, em enfermaria.

Dúvidas e informações

Sete Lagoas conta, desde o início da pandemia, com um número de telefone exclusivo para tirar dúvidas da população sobre o novo coronavírus. O Plantão Covid-19 funciona todos os dias da semana, de 07h às 23h, pelo 3773-2576. Para denúncias de aglomerações e funcionamento irregular do comércio, o telefone é o da Guarda Municipal, pelo 153. Informações sobre as ações do Município no combate à pandemia e dados estatísticos interativos podem ser acessados no hotsite www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas