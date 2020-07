Veja quem está à disposição do Galo para o retorno do Campeonato Mineiro, dia 26

O técnico Jorge Sampaoli terá desfalques e reforços para escalar o melhor Atlético no momento para enfrentar o América no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília). No clássico que marca o retorno do futebol em Minas Gerais por conta do novo coronavírus, o Galo já será diferente da equipe que realizou o último jogo antes da pandemia.

Na ocasião, o Atlético encarou o Villa Nova, na vitória por 3 a 1, em Nova Lima, e, pelo menos, quatro jogadores que atuaram naquela partida não estarão em campo no próximo final de semana: o lateral-esquerdo Guilherme, expulso, o zagueiro Gabriel, com lesão no púbis, e os atacantes Di Santo, que já deixou o clube, e Ricardo Oliveira, que negocia para rescisão.

Outra peça que Sampaoli não poderá contar é a de Diego Tardelli, que estava como opção no banco de reservas em Nova Lima. O atacante sofreu fratura no tornozelo direito durante o jogo-treino com o América e não joga mais este ano.

Os volantes Gustavo Blanco e Jair, que nem sequer foram relacionados para o duelo com o Leão do Bonfim, também ficarão de fora. O primeiro se recuperou de cirurgia no joelho, mas se lesionou no músculo do quadril durante a pandemia. Já o segundo machucou-se no período sem futebol e passou por artroscopia no joelho, porém, já está liberado para os treinos com o grupo.

Reforços

Em contrapartida, Sampaoli poderá contar com o zagueiro Júnior Alonso e com o atacante Marrony, que chegaram durante a paralisação do futebol e já participaram do jogo-treino contra o Coelho, principal treino preparatório para a retomada das competições.

Além deles, o clube conta com o volante Léo Sena, com o zagueiro Bueno e com o atacante Keno, porém, este último já se colocou fora de combate por ter chegado por último e ainda estar em fase de recuperação física.

“Eu não vou jogar este jogo, mas estou na torcida e com a confiança de que meus companheiros farão uma grande partida”, destacou o atacante durante a live de apresentação do novo uniforme do time, no último domingo (19).

O clube ainda aguarda para oficializar o volante Alan Franco, que está em Belo Horizonte e passa pelo protocolo da ‘mini-quarentena’ antes de se juntar ao grupo alvinegro.