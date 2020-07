Lateral Giovanni já está na Toca da Raposa para exames e assinar com o Cruzeiro

O lateral-esquerdo Giovanni já está em Belo Horizonte, mais precisamente na Toca da Raposa, onde realizará exames médicos para assinar contrato com o Cruzeiro. Ele é um pedido do técnico Enderson Moreira para reforçar o setor defensivo pelo lado esquerdo.

O treinador celeste já comandou Giovanni no Fluminense e no América. O Bahia, clube atual do lateral, possui contrato com ele até o próximo dia 31. Porém, a diretoria baiana já liberou o jogador, que não terá seu vínculo com o Tricolor renovado.

Giovanni tem 31 anos e ainda não entrou em campo nesta temporada e, no Cruzeiro, terá a concorrência de João Lucas, Marcelo Hermes e Patrick Brey por uma vaga como titular.