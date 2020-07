Empresa Júnior de jornalismo da USP promove evento online gratuito no sábado

A internet está sempre em constante mudança e, muitas vezes, é quase impossível conseguir acompanhar tudo o que acontece de forma online. Tendo em mente a necessidade de refletir sobre os novos rumos da comunicação, a Jornalismo Júnior idealizou o IN: por dentro das tendências da comunicação, um evento online, para debater as novas tendências, movimentos e perspectivas que têm ganhado espaço nas redes sociais.

Em parceria com a Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial), Fullframe e os Trovadores Urbanos, o evento acontecerá no dia 25 de julho (sábado) e será transmitido ao vivo pelo canal da empresa no Youtube. O evento será dividido em duas mesas, cujos temas são: “Como produzir infoentretenimento de qualidade?” às 15h e “Comunicação e influência” às 18h.

A Jornalismo Júnior é uma empresa júnior da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA – USP) e atua na área de comunicação por meio do trabalho voluntário de alunas e alunos do curso de jornalismo. Todos os anos,produz eventos que sejam capazes de expandir discussões importantes dos bastidores da produção de informações e conteúdos informativos. Em 2020, devido à impossibilidade de realizar eventos presenciais sem comprometer a saúde coletiva, optamos por transmiti-lo virtualmente para todo o país, levando a informação para ainda mais pessoas.

Confira a programação confirmada na nossa página do evento no Facebook!

Programação confirmada :

Comunicação e influência – 15h às 17h

Levi Kaique Ferreira (Colunista do site “Mundo Negro” e Diretor do blog “O Retalho”).

Patrícia Moura ( Publicitária, Especialista em Mídias Digitais e professora em cursos de Pós-graduação e MBAs em Marketing digital).

Ana Lesnovski (Doutora em comunicação e co-fundadora do canal Meteoro BR).

Como produzir infoentretenimento de qualidade? – 18h às 20h

Marília Galvão(jornalista e apresentadora do Desimpedidos).

Thiago Romariz ( Ex-Omelete, youtuber e idealizador do aplicativo Chippu).

Mateus Mendes (youtuber do canal de crítica cinematográfica Matheux Mendex).

Tema: “IN: por dentro das tendências da comunicação”

Transmissão: YouTube Oficial da Jornalismo Júnior

Link do evento no facebook: https://www.facebook.com/events/319620996088523/