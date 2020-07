Confira o calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família.

Nesta segunda-feira (20), a Caixa Econômica Federal começa a pagar a quarta parcela do Auxílio Emergencial. O valor de R$600 será debitado para os beneficiários do Bolsa Família, assim como nos meses anteriores, as pessoas que estavam no programa assistencial possuem um calendário distinto dos demais trabalhadores para receber as parcelas.

Além disso, ficou decidido que, no caso do Bolsa Família, as duas parcelas que o governo resolveu ampliar no benefício serão de R$ 600. Para os demais públicos do benefício, ainda será detalhado se haverá fracionamento das parcelas.

A extensão do benefício foi anunciada no dia 30 de junho, em cerimônia no Palácio do Planalto. No entanto, não houve um detalhamento dos calendários e nem do formato final de pagamento. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao estender por mais dois meses a medida, evitaram mudanças no formato do auxílio para não ter a necessidade de uma nova aprovação da medida no Congresso.

O modelo de pagamento defendido por Guedes, no entanto, prevê um escalonamento para surtir um “efeito psicológico” de saída da crise. Segundo fontes, a tendência é que, com exceção dos beneficiários do Bolsa Família, o pagamento para os demais públicos seja da seguinte forma: no começo de agosto os beneficiários receberão R$ 500 e no fim do mesmo mês um complemento de R$ 100. Em setembro, os R$ 600 serão divididos em duas partes iguais: ou seja R$ 300 no começo do mês e R$ 300 no fim.

Calendários

Saque da 4º parcela para beneficiários do Bolsa Família

De acordo com o calendário, o saque do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família começa a ser feito no dia 20 de julho e segue o Número de Identificação Social (NIS) de cada inscrito.

Fonte: G37.com