Pfizer e BioNtech anunciam resultados positivos de vacina experimental contra covid-19

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que estudam uma vacina contra a covid-19, anunciaram nesta segunda-feira (20) resultados positivos nos estudos alemães da profilaxia. De acordo com as farmacêuticas, foram verificadas respostas imunes “fortes” e em velocidade anterior ao prazo estimado das chamadas células T, consideradas fundamentais para protegerem um organismo do novo coronavírus.

A pesquisa não registrou efeitos colaterais graves em indivíduos que receberam a vacina. As reações, de acordo com o comunicado, foram dependentes da dose, transitórias e de intensidade entre leve e moderada. Os eventos adversos mais agudos foram sintomas de gripe e reações no local da injeção.

“Situações que foram resolvidas espontaneamente ou poderiam ser gerenciadas por medidas simples”, diz a nota. Os avanços ainda precisam ser avaliados por pares para posterior publicação em revista científica.

Fonte: Itatiaia