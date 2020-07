Galo apresenta a nova camisa número 1 para a temporada 2020/2021; veja

Atlético e Le Coq Sportif fizeram o lançamento oficial do uniforme titular do clube, na Cidade do Galo

O Atlético apresentou as camisas um e dois, além das de goleiro para a temporada 2020/2021, em transmissão ao vivo, nesse domingo (19), na Cidade do Galo. Em um evento que contou com as presenças de ídolos, jogadores e cantores, o clube comemorou o sucesso de mais 8 mil novos inscritos no canal oficial do Galo, além de 40 mil visualizações simultâneas do lançamento da nova coleção.

As atrações musicais ficaram por conta dos cantores mineiros Felipe Hott e Gabi Martins, ex-BBB20. Os ex-jogadores Éder, Leonardo Silva e Reinaldo dividiram as entrevistas com Victor, Keno, Alonso e Marquinhos.

As camisas foram sendo apresentadas a conta-gotas. Primeiro, foram apresentadas as camisas de goleiros. Depois, o uniforme reserva, a conhecida branca. E, por último, a camisa titular, tradicionalmente listrada.

As camisas do Atlético para a temporada 2020/2021 chegam às lojas com o valor de R$ 279,99 e terão vários tamanhos para todos os tipos físicos. O clube informa que terá tamanhos GGG, 2GGG e até 3GGG.