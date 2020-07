ATUALIZAÇÃO: Secretaria de Meio Ambiente vai discutir situação da Serra de Santa Helena, devido à aglomeração

Apesar das orientações constantes da prefeitura de Sete Lagoas para os cuidados necessários devido à pandemia, a Serra de Santa Helena, um dos principais pontos turísticos voltou a registrar aglomeração no final de semana.

Desde o início da pandemia, o local vem sendo alvo de constantes denúncias principalmente em redes sociais, devido às aglomerações. A prefeitura chegou a fazer o fechamento do ponto turístico, que depois acabou sendo reaberto por decisão do município.

No domingo (19), a Polícia Militar realizou operação no local com o fechamento na estrada principal, além de abordagem com apreensão de veículos, em situação irregular.

Wagner Oliveira, Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade informou, que ainda não tem uma posição definida a respeito, mas que vai reunir para analisar a situação da Serra de Santa Helena.